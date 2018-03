LHCS – Molson Canadian : Deux défaites, mais un nouveau vestiaire pour les Seigneurs

Crédit photo : Vincent Bérubé

La série finale opposant le Décor Mercier de Montmagny et les Seigneurs de La Pocatière a plutôt mal débuté pour les Pocatois qui ont enregistré deux défaites en autant de matchs. Néanmoins, les joueurs ont tout de même de quoi sourire, car ils évolueront désormais dans un tout nouveau vestiaire aménagé aux couleurs de la formation au Centre Bombardier.

Lors de la première rencontre au Centre Bombardier, vendredi dernier, les Seigneurs de La Pocatière étaient pourtant sur une bonne lancée, eux qui ont pris les devants 2-0 dès la 1re période. Même chose en 2e période, malgré deux buts de Montmagny, les Seigneurs ont consolidé leur avance avec deux buts supplémentaires pour porter le compte à 4-2. Au courant de la 3e période, les choses se sont gâchées et le Décor Mercier a riposté en marquant trois buts en avantage numérique et un quatrième dans un filet désert en fin de période. Pointage final : 6-4 en faveur du Décor Mercier.

À domicile dimanche après-midi, le Décor Mercier a été tout aussi efficace en étant le seul à marquer en 1re et en 2e période. Dès le début de la 3e période, les Magnymontois devancent les Seigneurs par la marque de 2-0. Un troisième but en début de 3e période a consolidé leur avance. En ce qui concerne les Seigneurs, ils ont marqué un premier but en 3e période, mais ça n’a pas été suffisant pour intimider le Décor Mercier qui a riposté par la suite en avantage numérique pour remporter la victoire par la marque de 4 à 1.

Nouveau vestiaire

Au-delà de ces deux défaites, les Seigneurs de La Pocatière avaient tout de même de quoi célébrer la fin de semaine dernière. Vendredi dernier, juste avant leur première rencontre contre Montmagny, c’est à leur grande surprise que les joueurs ont pu découvrir leur tout nouveau vestiaire transformé avec le logo, les couleurs et le nom des joueurs de la formation.

Pour le président des Seigneurs de La Pocatière, M. Vincent Bérubé, cette transformation du vestiaire est non seulement une bonne nouvelle pour les joueurs, mais aussi pour les jeunes qui de la région qui pratiquent le hockey au Centre Bombardier. « Imaginez maintenant la tête des jeunes joueurs du hockey mineur qui auront la chance de s’asseoir sous le nom de Philippe Pelletier, Marc-Antoine Chrétien, Norbert Roy, Pascal Ouellet et tous les autres. C’est une initiative qui s’inscrit en continuité avec le slogan de l’équipe : “Ma fierté, mon identité, mon équipe” », s’exclamait-il.

Ce projet de réaménagement du vestiaire a été rendu possible grâce aux bénévoles de l’organisation ainsi que le personnel du Centre Bombardier, la Ville de La Pocatière, Dynaco BMR et tous les commanditaires majeurs de la saison régulière.