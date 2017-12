LHCS – Molson Canadian : belles victoires pour le Pavage Jirico et l’Impérial

Crédit photo : Louis-Martin Hénault

L’impérial de Saint-Pascal a repris le chemin de la victoire, la fin de semaine dernière, dans la Ligue de hockey Côte-Sud Molson Canadian. Du côté des Seigneurs de La Pocatière, le week-end a été plus houleux, laissant la victoire au Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli.

Lors d’une rencontre contre les Seigneurs de La Pocatière, le Pavage Jirico a remporté la partie avec la marque finale de 6 à 2. Dès la première période, Saint-Jean-Port-Joli a marqué le premier but, suivi d’un second en deuxième période, en avantage numérique. Malgré deux buts inscrits par La Pocatière en deuxième et troisième période, le Pavage Jirico est reparti chez lui avec une victoire de 6 à 2 face aux Seigneurs.

L’Impérial

De son côté, L’Impérial a mis fin à sa séquence de cinq défaites en l’emportant 4 à 2 contre les Éperviers de Saint-Charles, samedi soir à Saint-Pascal. Le directeur général Éric Lemelin, qui œuvrait samedi à titre d’assistant-entraîneur, ne cachait pas sa satisfaction après la partie : « Très heureux pour les gars et les partisans. Ce fut un match très relevé. Nous avons utilisé notre vitesse et ç’a été payant. »

Suite à leur victoire, l’Impérial grimpe en septième place au classement et Saint-Jean-Port-Joli en troisième position. De son côté, La Pocatière demeure en troisième position.