LHCS : Finale de la Division Est – Une première victoire pour Montmagny

Crédit photo : Pierre-Luc Rivard

Pour la première rencontre des séries entre Les Seigneurs de La Pocatière et le Décor Mercier de Montmagny, le Décor Mercier a débuté la rencontre en inscrivant un premier but.

En milieu de période, ils ont récidivé avec un deuxième but. La Pocatière a tout de même conservé son intensité lui permettant de marquer en fin de période. En deuxième période, les équipes ont évolué à force égale marquant chacune un but. En troisième période, le Décor Mercier a déjoué le gardien adverse à deux reprises, creusant l’écart 5 à 2. Les Seigneurs ont répliqué quelques minutes plus tard. Toutefois, en fin de rencontre, l’équipe de Montmagny a marqué, leur permettant de remporter la partie 6 à 3.