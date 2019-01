LHCS : Deux victoires pour les Seigneurs

Crédit photo : Pierre-Luc Rivard

Les Seigneurs de La Pocatière ont remporté deux victoires en autant de matchs, la fin de semaine dernière, dans la Ligue de hockey Côte-Sud. Un de ces matchs, fort enlevant, opposait la formation pocatoise à celle de Saint-Pascal.

Lors du premier match joué à domicile, les Seigneurs recevaient le Plastique Moore. Il a fallu attendre la 2epériode pour que le premier but soit inscrit par Saint-Damien, le seul que la formation a marqué durant toute la partie. Par la suite, les Seigneurs ont répliqué avec trois buts consécutifs. Leur quatrième a été inscrit dans les dernières minutes de jeu dans un filet désert. Pointage final : 4-1 pour les Seigneurs.

Le lendemain à Saint-Pascal, l’Impérial a offert plus de résistance aux Seigneurs, alimentant ainsi la rivalité déjà bien présente entre les deux équipes et offrant, par le fait même, un match enlevant aux amateurs de hockey de la région. En 1repériode, l’Impérial a inscrit le premier but suivi par les Seigneurs quelques minutes plus tard. Rapidement, Saint-Pascal a répliqué en marquant pour une deuxième fois. En seconde période, La Pocatière a créé l’égalité qui s’est poursuivie jusqu’en troisième période, où les deux formations ont ajouté chacune deux buts à leur pointage respectif. La partie s’est terminée en prolongation où les Seigneurs ont mis quelques secondes à inscrire le but vainqueur pour remporter le match 5 à 4.

Suite à ces deux victoires, La Pocatière demeure en 2eposition du classement de la Division Est, suivi par Saint-Jean-Port-Joli en 3eet Saint-Pascal en 5eplace.