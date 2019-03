LHCS Coors Light : Les Seigneurs éliminés

Crédit photo : Véronique Dionne

Malgré deux victoires vendredi et samedi qui leur ont permis d’égaler la série 3-3, les Seigneurs de La Pocatière ont été éliminés dimanche après-midi par le Décor Mercier de Montmagny.

Lors du premier match vendredi soir, La Pocatière a débuté la rencontre en inscrivant un premier but. Montmagny a ensuite créé l’égalité. En 2epériode, les Seigneurs ont marqué dans les premières secondes de jeu. Le Décor Mercier a répliqué quelques secondes plus tard. Le pointage était alors 2-2. La Pocatière a marqué un troisième but par la suite et Montmagny a récidivé en inscrivant deux buts supplémentaires, portant le pointage à 4 à 3. En 3epériode, les Seigneurs sont revenus en force avec deux buts, remportant ainsi la partie 5 à 4. La série était alors 3-2 en faveur de Montmagny.

Pour la sixième rencontre au Centre Bombardier, La Pocatière s’est installé en zone adverse inscrivant quatre buts. En 2epériode, Montmagny a réduit l’écart en marquant un premier but. En troisième période, les Seigneurs ont compté un but supplémentaire. C’est maintenant 5 à 1. Le Décor Mercier a répliqué avec deux buts. C’était 5 à 3. La Pocatière a creusé l’écart en ajoutant un sixième but, tandis que Montmagny a marqué son quatrième. En fin de rencontre, les Seigneurs ont inscrit un autre but permettant de remporter la partie 7 à 4. La série était donc 3-3.

Dimanche après-midi, c’était au tour du Décor Mercier de recevoir les Seigneurs pour le dernier affrontement. En 1repériode, Montmagny a pris l’avance en marquant un premier but. En 2epériode, les Seigneurs ont créé l’égalité lors des premières minutes de jeu. Le Décor Mercier a répliqué quelques minutes plus tard afin de maintenir son avance. La Pocatière a marqué en milieu de période créant de nouveau l’égalité. Montmagny a récidivé à double reprise en avantage numérique, ce qui leur ont permis de remporter la partie 4 à 2 et la série de la division Est.