LHCS Coors Light : le Pavage Jirico défait l’Impérial à deux reprises

Crédit photo : Photo tirée de Facebook.

Le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli a eu raison de l’Impérial à deux reprises la fin de semaine dernière au sein de la Ligue de hockey Côte-Sud Coors Light.

À domicile vendredi, le Pavage Jirico s’est installé en zone adverse dès le début du match pour marquer à deux reprises en 1reet en 2epériode. L’Impérial a tenté de réduire l’écart en 2epériode en inscrivant son premier but du match. Malgré un second marqué en 3epériode, l’Impérial n’a pas été en mesure de venir à bout de l’offensive de Saint-Jean-Port-Joli qui a inscrit deux autres buts pour remporter le match 6 à 2.

Le lendemain, c’était au tour de l’Impérial de recevoir le Pavage Jirico. Toujours portée par l’énergie de la veille, la formation port-jolienne a marqué cinq buts dès la 1repériode contre deux pour Saint-Pascal. En 2epériode, le Pavage Jirico récidive et ajoute deux autres buts à sa fiche, tandis que l’Impérial inscrit qu’un seul but. En 3epériode, malgré deux autres buts marqués par l’Impérial, l’équipe de Saint-Jean-Port-Joli a scellé le sort de ses rivaux en ajoutant deux buts supplémentaires au pointage. Score final : 9 à 5.

Malgré ces deux victoires en poche pour le Pavage Jirico, le classement de la Division Est de la LHCS Coors Light demeure inchangé. Les Seigneurs sont toujours en 2eposition, suivi du Pavage Jirico en 3e. L’Impérial clôt le classement en 5eplace.