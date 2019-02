LHCS Coors Light : deux victoires en quart de finale pour l’Impérial

Crédit photo : Photo tirée de Facebook.

L’Impérial de Saint-Pascal a remporté deux victoires en quart de finale la fin de semaine dernière dans la Ligue de hockey Côte-Sud Coors Light. Le Pavage Jirico, de son côté, n’a pas connu la même chance, tandis que les Seigneurs de La Pocatière ont remporté une victoire à l’arraché face à Lotbinière.

Vendredi à Trois-Pistoles, l’Impérial a inscrit le premier but dès les premières minutes de jeu. Trois-Pistoles a ensuite créé l’égalité en fin de période. En fin de deuxième période, Saint-Pascal est venu briser cette égalité en inscrivant deux buts supplémentaires. En troisième période, l’Impérial a creusé davantage l’écart en inscrivant un quatrième but. Les joueurs ont ainsi remporté la première partie des séries 4 à 1.

Le lendemain, le quart de finale s’est poursuivi à domicile pour l’Impérial. Dès la première période, Saint-Pascal a pris les devants en inscrivant un premier but. En deuxième période, ils ont récidivé en ajoutant trois autres buts pour porter la marque à 4-0. En troisième période, un cinquième but a été marqué par Saint-Pascal. Trois-Pistoles a tenté de remonter l’écart en inscrivant deux buts, mais qui n’ont pas suffi à empêcher l’Impérial de remporter le match 5-2.

Pavage Jirico

Samedi soir, le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli rendait visite au Décor Mercier. Lors de la première période, l’équipe port-jolienne a inscrit le premier but de la rencontre, mais Montmagny n’a pas tardé à répliquer quelques minutes plus tard en créant l’égalité. En deuxième période, les deux équipes ont évolué à forces égales marquant chacun leur tour un but. En fin de période, le pointage est de 4 à 3 en faveur du Décor Mercier. En troisième période, Montmagny est venu sceller le sort du match en ajoutant trois buts supplémentaires, remportant ainsi la partie 7-3.

Les Seigneurs

Au Centre Bombardier dimanche soir, les Mercenaires de Lotbinière visitaient les Seigneurs de La Pocatière. En première période, La Pocatière a pris les devants inscrivant deux buts. En deuxième période, ils ont maintenu ce rythme en ajoutant deux autres buts. En fin de période, le pointage est donc 5-1 pour La Pocatière. En troisième période, Lotbinière a tenté de réduire l’écart en inscrivant trois buts. Néanmoins, les Seigneurs sont repartis avec une victoire de 5 à 4.