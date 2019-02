LHCS Coors Light : deux défaites pour l’Impérial

Crédit photo : Photo tirée de Facebook.

L’Impérial de Saint-Pascal a encaissé deux défaites en autant de matchs le week-end dernier dans la Ligue de hockey Côte-Sud Coors Light.

Lors du premier match disputé vendredi soir à domicile, l’Impérial recevait le Fondation B.A de Trois-Pistoles. Dès la première période, Trois-Pistoles s’est installé confortablement en zone adverse pour inscrire deux buts. En deuxième période, l’Impérial réplique à deux reprises en prenant les devants 3 à 2. Trois-Pistoles a ensuite répliqué avec deux buts supplémentaires en fin de période, portant la marque 4 à 3. L’égalité 4-4 a été créée en troisième période par l’Impérial, mais Trois-Pistoles a aussitôt rebondi avec deux buts supplémentaires. Saint-Pascal a ensuite remonté l’écart en marquant un but de plus, mais la partie s’est tout de même terminée 6 à 5 en faveur de Trois-Pistoles.

Dimanche après-midi, l’Impérial recevait la visite du Giovanninna de Sainte-Marie. Les partisans ont dû attendre en deuxième période pour le premier but, marqué par Sainte-Marie. L’Impérial a répliqué quelques minutes plus tard pour ainsi maintenir l’égalité. En troisième période, Saint-Pascal a marqué un deuxième but en début de période. Par la suite, le Giovanninna a réussi à déjouer le gardien adverse à quatre reprises pour remporter le match 5 à 2.

Au classement de la Division Est, La Pocatière demeure en 2eposition, suivie de Saint-Jean-Port-Joli en 3eet de l’Impérial en 5eplace.