L’Harmonie de Rivière-du-Loup comme premier concert

Le tout premier concert de la saison 2018 des Dimanches champêtre aura lieu le dimanche 1er juillet à 14h00 dans les jardins oubliés de la Maison Chapais. Afin de démarrer cette quatorzième édition en beauté, la Maison Chapais reçoit l’Harmonie de Rivière-du-Loup pour un sublime concert.

L’année dernière l’Harmonie célébrait son 100e anniversaire d’existence. Cet organisme à but non lucratif est le plus ancien dans l’Est-du-Québec. Les membres de l’Harmonie offrent une rétrospective de leur histoire musicale, le temps d’un après-midi. Au rendez-vous, des pièces marquantes des cent dernières années jouées par l’Harmonie. Ils vous amèneront dans leur univers et vous charmeront avec leur grand talent musical. L’expérience musicale que vous propose l’Harmonie de Rivière-du-Loup sera le premier spectacle d’une série de six qui auront lieu tous les dimanches à 14h00 jusqu’au 7 août.