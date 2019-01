L’Everest de la Côte-du-Sud en route vers les séries éliminatoires.

Crédit photo : Annie Gagnon Photographie

La toute première saison régulière de l’Everest de la Côte-du-Sud tire déjà à sa fin. Après une première année des plus satisfaisantes, l’équipe se dirige vers les séries éliminatoires.

En cette fin de saison régulière, chaque point gagné à une importance majeure sur le déroulement de la première étape des séries éliminatoires. La treizième équipe du circuit Jacques Laporte est automatiquement éliminée des séries éliminatoires.

La première étape des séries éliminatoires s’effectuera en Round Robin. Si l’équipe parvient à maintenir son 6e rang jusqu’à la fin de la saison régulière, elle devra affronter les six équipes derrière elle. Dans une telle situation, l’Everest recevrait les positions 10, 11 et 12 (une rencontre par équipe) et visiterait les positions 7, 8 et 9 (une rencontre par équipe également). Dans l’éventualité où l’Everest terminerait en 7e position au classement général, l’équipe visiterait les positions 1, 2 et 3 (une rencontre par équipe) et recevrait les positions 4, 5 et 6 (une seule rencontre par équipe également). D’où l’importance pour l’Everest de conclure sa saison entre la première et la sixième position.

Le pointage de cette étape en Round Robin fonctionne différemment de celui en saison régulière. C’est-à-dire qu’une victoire correspond à trois points et une victoire en prolongation ou en fusillade à deux points.

À la suite du Round Robin de la première étape, ce sont les huit meilleures équipes sur les douze qui ont la possibilité d’avancer vers la deuxième étape des séries éliminatoires. Ces huit équipes restantes reprennent alors leur position initiale (classement final de la saison régulière). Ces parties sont jouées en formule 4 de 7 conventionnelle ou la première position affronte la 8e position et ainsi de suite. Cette deuxième et dernière étape devrait commencer le 17 mars.

Rappelons que l’Everest de la Côte-du-Sud a encore trois matchs à domicile à jouer en saison régulière.

Pour connaître l’horaire des parties, les personnes intéressées peuvent consulter le everestcotesud.com ou la page Facebook de l’organisation.