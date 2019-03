L’Everest arrache un point très important

Crédit photo : Joël Croteau

L’Everest de la Côte-du-Sud s’est incliné 5-4 en prolongation face aux Cobras de Terrebonne lors de son premier match du tournoi à la ronde des séries éliminatoires.

C’est une équipe très combative qui s’est présentée à la Cité du Sport ce dimanche. Après avoir abandonné le premier but du match aux locaux, l’Everest a été propulsé par son gardien de but Félix-Antoine Leblond après plusieurs arrêts clés qui ont donné le ton au match. Mathieu Ferland qui affrontait son ancienne équipe a marqué deux filets très importants durant la rencontre en deuxième et troisième période. Olivier Pouliot a fait vibrer les cordages pour une première fois en carrière avec l’Everest en milieu de deuxième période pour égaliser la donne 2-2. Les Cobras sont revenus en force en troisième période pour mettre le pointage 4-3, mais c’est en toute fin de match à 6 contre 5 avec 53 secondes à faire que Zacharie Maheu a aidé l’Everest à récolter un point avant de s’incliner 5-4 en prolongation.