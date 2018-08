Une levée de fonds pour l’organisme Soupe au bouton

Crédit photo : Courtoisie

C’est samedi 1er septembre 2018 que l’organisme Soupe au bouton organisera sa troisième levée de fonds dans le but de participer au financement pour subvenir aux besoins alimentaires des personnes demandant de l’aide dans la MRC. Cette activité, menée par la gang d’impliqués, se déroulera à Saint-Jean-Port-Joli entre 10 h et 16 h à l’intersection des routes 132 et 204 afin de solliciter la population. Elle prendra la forme d’un barrage routier.

Cette levée de fonds a lieu grâce à une collaboration entre l’organisme Soupe au bouton et l’Équipe en sécurité alimentaire de la CDC ICI Montmagny-L’Islet. Rappelons que Soupe au bouton œuvre dans la MRC de L’Islet depuis 2016 et met de l’avant différentes actions visant l’autonomie alimentaire et le développement social afin de lutter contre la pauvreté. Il va sans dire que les besoins sont nombreux et c’est pourquoi la générosité et la solidarité de la population seront les bienvenues lors de cette journée.