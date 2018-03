L’Europe en voiture? Assurément!

Crédit photo : Maxime Paradis

Mal-aimée pour la pollution qu’elle génère ou les embouteillages monstres qu’elle crée dans les villes, la voiture n’est souvent pas une option pour les voyageurs qui veulent partir à la découverte de l’Europe. Pourtant, elle offre cet avantage non négligeable qui fait que les Nord-américains y restent si attachés : la liberté!

Dotée de réseaux de transport collectif qui font l’envie partout dans le monde, dont le TGV est possiblement le plus grand ambassadeur, l’Europe, comparativement à l’Amérique du Nord, se positionne souvent comme étant une contrée où on se déplace d’une région à l’autre en train. En ville, s’il y a absence de métros, ce sont nos pieds qui prennent la relève.

Pourtant, la location d’une voiture reste souvent indispensable, surtout si votre itinéraire prévoit vous amener en campagne, là où on prend réellement le pouls de la culture d’un pays et d’une région, et où le terroir est riche en découvertes de toutes sortes. Bref, ne serait-ce que pour la liberté et la flexibilité que la voiture apporte, vous ne devriez jamais totalement la balayer du revers de la main. À l’exception d’un seul voyage passé à Londres et Paris en 2014, la voiture a toujours été une formidable alliée qui m’a conduit aux plus beaux panoramas d’Irlande, de France et d’Italie, qui autrement, j’aurais difficilement découvert.

Quelques conseils

Avant de vous lancer dans la location d’un véhicule lors de votre prochaine virée européenne, il est important de bien bâtir son itinéraire de voyage pour évaluer votre besoin en automobile. Vous partez une semaine, deux semaines? Vous comptez passer quelques jours dans une grande capitale européenne avant de prendre la route? Il est peut-être plus sage de louer votre voiture à partir du moment où vous quitterez la ville. Non seulement vous économiserez sur le prix de la location, mais vous éviterez également le désagrément de vous trouver du stationnement en milieu urbain. Notez que des frais supplémentaires peuvent aussi s’appliquer si vous ne restituez pas la voiture à son point d’origine.

Avant de louer, pensez également aux assurances. Dans presque tous les cas, les agences de location incluent dans leurs prix la protection « responsabilité civile », mais pas « l’assurance dommages. » L’agence vous en proposera alors une lors de la prise de possession du véhicule qui, au final, peut faire doubler le prix de la location. Heureusement, plusieurs cartes de crédit offrent aujourd’hui ce type de couverture. Si c’est votre cas, contactez votre compagnie de crédit et demandez un avenant daté du jour où vous prendrez possession du véhicule de location. Ils peuvent les fournir en anglais comme en français. Quand vous le présenterez au comptoir de l’agence, vous pourrez alors vous exempter de leur « assurance dommages. » Si vous n’êtes pas couverts par votre carte de crédit, prenez l’assurance proposée par l’agence de location. En tout temps, ne prenez pas la route si vous n’êtes pas assurés! Réputés pour leur conduite rapide et erratique, les Européens circulent sur un réseau routier parfois très étroit et sinueux, avec une signalisation routière qui peut aussi différer de la nôtre en Amérique du Nord, selon les pays. Dans ces circonstances, un accident peut vite arriver…

Autre point important, vérifiez auprès du CAA si vous devez disposer d’un permis de conduire international dans le pays où vous compter vous rendre. Si oui, il vous en délivrera un valide pour une année au coût de 25 $.

Enfin, notez bien que l’essence est beaucoup plus chère en Europe que chez nous et que dans certains pays, comme en Italie, le prix entre deux stations-service situées à proximité peut parfois varier de 0,50 $ le litre! N’oubliez pas non plus que la majorité des autoroutes comportent des péages, qu’en Irlande et au Royaume-Uni on roule à gauche, donc on conduit en étant assis à droite et que la conduite manuelle est pratiquement la norme en Europe, ce pourquoi vous devrez payer beaucoup plus cher si vous faites la location d’un véhicule automatique.

Sur ce, bonne route et bon voyage!