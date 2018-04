Lettre à mon oncle « Alphonse »

Crédit photo : Archives Le Placoteux

C’est un plaisir pour moi de t’écrire aujourd’hui. Il y a trois générations, Alphonse Desjardins nous a fait la démonstration que lorsqu’on s’unit tous dans un même but on est capable de grandes choses.

Mon oncle Alphonse, tu nous as montré le chemin et toute la population du Québec francophone t’a suivi dans le « mouvement Desjardins » qui avait pour but d’aider tous nos concitoyens de nos municipalités. Même si parfois tous les critères n’étaient pas au rendez-vous, on parvenait à avoir des prêts, ou un peu d’argent pour réaliser nos objectifs, ou nos rêves.

Alphonse, tu étais notre fierté et toutes nos petites caisses de toutes les municipalités ont contribué au succès sans précédent du « Mouvement Desjardins ». Mon oncle Alphonse on te considérait au même rang que Maurice Richard ou notre René Lévesque. C’est à la petite école que tu nous as donné notre première leçon d’économie : « arrêtez d’acheter des “petits Chinois” et formez des caisses scolaires! »

Le mouvement Desjardins était notre fierté : impliqué dans toutes nos petites paroisses, un local, des bénévoles et des employés. On se côtoyait et on se connaissait, c’était un vrai « mouvement », les sociétaires étaient à la base des décisions.

Mais plus tard, avec la fédération des caisses populaires, mon oncle Alphonse, les décisions sont prises en « haut lieu » et ce n’est plus la base qui décide. La prise de décision s’éloigne de la base. C’est regrettable, mais « le mouvement Desjardins » est en train de s’éloigner de nos paroisses. C’est dans la terre de ces petites municipalités qu’est germé « le mouvement Desjardins ». Tourner le dos à nos petites paroisses, c’est favoriser l’érosion des activités socioéconomiques et ça ressemble à l’aide à mourir.

Chaque paroisse du Québec est un joyau, une toile unique et ensemble forme la mosaïque que l’on appelle « la Belle province ». C’est grâce à la beauté, au pittoresque, à la fierté de chaque petite paroisse. Saint-André de Kamouraska, Rivière-Ouelle, Saint-Onésime-d’Ixworth, Saint-Roch-des-Aulnaies, Saint-Gabriel-Lalemant, Saint-Denis-De La Bouteillerie, etc. Autant de petits villages qui ont formé notre peuple et qui méritent de la considération et un minimum de service. Alphonse Desjardins, tu nous donnais avant beaucoup de services aux membres avec peu, ou sans frais.

Aujourd’hui, on invente le plus de frais possible avec le moins de service aux membres. Les vieux avaient toujours des paroles très justes. On ne mord jamais la main qui nous nourrit. Je vais aller chez le curé pour faire effacer la parenté mon oncle Alphonse. Qui sait? Dans quelques années, peut-être les petits Chinois vont prendre la relève dans nos petites municipalités…

Pierre Kidd, Sainte-Anne-de-la-Pocatière