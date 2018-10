L’étoile montante du new country à Montmagny

Crédit photo : Courtoisie

Figurant parmi les artistes new country canadiens les plus prometteurs, Matt Lang fera vibrer la salle Promutuel Assurance le jeudi 18 avril 2019 à 20h.

Originaire de l’Outaouais, le chanteur se démarque par son charisme et son incroyable timbre de voix qui ne laissent personne indifférent. Un rendez-vous qui saura rassembler les amateurs de new country de la région. Sur la route entre le Québec et Nashville, où il a d’ailleurs enregistré son deuxième album, Matt Lang offre un tout nouveau spectacle. Les deux premiers extraits Love Me Some You et My Final Pour tirés de son album éponyme sauront faire lever le party dans la salle intimiste de Montmagny.

Les billets seront en vente auprès des membres VIP du 9 au 11 octobre et aux membres Privilèges du 12 au 16 octobre. L’admission générale se fera quant à elle à compter du mercredi 17 octobre minuit en ligne au www.adls.ca, dès 9h au bureau des Arts de la scène, par téléphone au 1 866-641-5799 et chez Jean Coutu Montmagny.