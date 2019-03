L’Est-du-Québec termine au 15e rang

Crédit photo : Courtoisie

La chef de délégation Josée Longchamps trace un bilan très positif de la performance de l’Est-du-Québec à cette 54eFinale des Jeux du Québec à Québec. Avec une récolte de 27 médailles, une bannière d’esprit sportif et une bannière d’excellence, de nombreux athlètes de la région provenant de différentes MRC se sont illustrés dans plusieurs sports différents, et la performance de tous les athlètes a contribué à la 15eposition de l’Est-du-Québec au classement des régions.

Le classement a été dévoilé au terme de la cérémonie de clôture. La performance de tous les athlètes est comptabilisée pour le classement de toutes les disciplines. Par la suite, un pointage est donné à toutes les régions présentes dans cette discipline. C’est ainsi que la performance de tous les athlètes de la délégation a permis à la région de finir au 15e rang avec un total de 133,5 points. Il s’agit du même rang qu’à la Finale d’Alma à l’hiver 2017. L’Est-du-Québec est également l’une des cinq régions à s’être améliorée par rapport à la Finale des Jeux du Québec d’Alma. Le pointage est comparé uniquement pour les disciplines présentes lors des Finales de 2017 et 2019. L’Est-du-Québec a obtenu 0,5 point de plus.

Au niveau de la région du Kamouraska, mentionnons que Louis Dumais de Saint-Pascal a marqué pour son équipe lors d’une victoire contre les joueurs de la Côte-Nord. Son équipe a terminé 15e.

La prochaine Finale d’hiver des Jeux du Québec se tiendra dans l’Est-du-Québec, à Rivière-du-Loup. La chef de délégation et conseillère en sport à l’Unité régionale de loisir et de sport du Bas-Saint-Laurent, Josée Longchamps, collabore depuis à l’élaboration du cahier de candidature avec l’équipe de Rivière-du-Loup. En parallèle, elle travaille avec les associations régionales et les clubs sportifs pour le développement des disciplines qui seront au programme à cette Finale. Le lancement, en février dernier, du site Internet Mes premiers Jeux est d’ailleurs un exemple de promotion de la pratique sportive en lien avec la tenue de la Finale des Jeux du Québec à Rivière-du-Loup à l’hiver 2021.