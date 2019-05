Les parois rocheuses de Saint-Germain prisées par les amateurs de « highline »

Crédit photo : Courtoisie Slackline Montréal

Reconnues pour contribuer à la signature visuelle du Kamouraska, les parois rocheuses de Saint-Germain attirent actuellement les regards pour autre chose que leur beauté. Depuis le 10 mai dernier, ils sont des dizaines d’amateurs de hauteurs et de sensations fortes à les investir pour la pratique de la « highline », et cela, pratiquement dans le plus grand secret.

La « highline » est un sport extrême s’apparentant au funambulisme, mais où la personne s’élançant sur la sangle lâche est rattachée à cette dernière au moyen d’un harnais d’escalade. À Saint-Germain, c’est environ six sangles ou lignes de ce type qu’on y déploie et dont la longueur peut varier entre 30 et 80 m. Elles font le lien entre deux parois rocheuses à une hauteur de 10 à 20 m du sol. « C’est un sport qui prend des conditions particulières pour le pratiquer. À Saint-Germain, c’est un peu par hasard si on est tombé sur ce “spot-là” », d’indiquer Julien Desforges de Slackline Montréal, organisateur du rassemblement Highline Kamouraska depuis six ans.

Celui qui accueille ce rassemblement annuellement sur ses terres, c’est Elyme Gilbert, mieux connu comme étant le promoteur du futur Cirque de la Pointe-Sèche qui ouvrira sous peu à Saint-Germain. L’an dernier, ils étaient environ 180 à avoir envahi le site sur trois semaines. Majoritairement québécois, d’autres amateurs provenaient même de la France ou de l’Italie. « Il n’y a pas tant de places au Québec pour pratiquer ce sport-là. Souvent les propriétaires ne sont pas très chauds à l’idée de les accueillir. Nous, on trouve le concept fort emballant et ça donne en même temps une très belle vitrine sur notre région », d’expliquer Elyme Gilbert.

Julien Desforges est également de cet avis, lui qui avoue avoir cherché longtemps avant de trouver un endroit comme celui de Saint-Germain. « On a déjà tenu un événement similaire durant deux années d’affilée au Canyon Sainte-Anne près de Sainte-Anne-de-Beaupré. Pour des raisons organisationnelles, on a dû cesser de le faire. À Saint-Germain, on de belles parois abruptes avec de la roche solide et fiable pour y déposer nos ancrages. En plus, la vue sur le fleuve et les couchers de soleil sont un bonus qui fait que l’endroit est tout simplement parfait », déclare-t-il.

Incognito

Malgré s’il en est à a sa sixième année en sol kamouraskois, le rassemblement Highline Kamouraska passe pratiquement inaperçu depuis ses débuts auprès des gens de la région. Comme le mentionne Julien Desforges, c’est en partie parce que l’événement n’est pas ouvert au grand public, mais à des initiés. « On dévoile souvent nos dates à la dernière minute avec un événement Facebook. On s’adresse à des passionnés qui ont le goût de cultiver un esprit de communauté », ajoute-t-il.

En effet, durant toute la durée du rassemblement, plusieurs des amateurs de « highline » campent directement sur les terres d’Elyme Gilbert. Parmi ceux qui y ont déposé leurs pénates pour quelques jours, certains donnent même un coup de main cette année en prenant part à quelques travaux en vue de l’ouverture prochaine du Cirque de la Pointe-Sèche. « C’est des gens très collaborateurs et très respectueux qui laissent toujours notre terrain en bon état après leur départ. On serait fou de leur interdire l’accès », de s’exclamer M. Gilbert.

Le rassemblement prendra fin le 3 juin prochain.