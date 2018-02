Crédit photo : Musée québécois de l’agriculture et de l’alimentation

Le Musée québécois de l’agriculture et de l’alimentation [MQAA] présente, en collaboration avec l’ITA campus de La Pocatière, « Les mardis-causeries au Musée ». Les conférences, données par des professeurs de l’ITA, campus de La Pocatière, et d’autres intervenants du monde alimentaire et agricole, auront lieu au Musée, aux deux semaines, à 19 heures, jusqu’au 9 avril prochain. Elles sont destinées au grand public.

Une première causerie a eu lieu le 30 janvier sur la science de la fabrication du fromage, avec Mme Virginie Damphousse, Fromagerie du Campus, Université Laval.

La prochaine se tiendra le 13 février et aura pour thème : La transformation alimentaire de la terre à la table avec Mme Colombe St-Pierre, enseignante à l’ITA, campus de La Pocatière.

Suivra, le 27 février : La vache canadienne, un avenir ?, avec M. Mario Duchesne, biologiste, directeur général de l’Association de mise en valeur des bovins de race canadienne de Charlevoix.

Le mardi-causerie du 13 mars aura pour thème : L’agroenvironnement : pratiquer des activités agricoles en respectant les écosystèmes avec M. François Gobeil, enseignant à l’ITA, campus de La Pocatière.

Au programme du mardi 27 mars : La gestion de l’offre : opportunité ou menace au maintien du système ?, avec M. Yan Turbide, agronome, Institut Jean-Garon.

Enfin, le 10 avril le thème sera : Du sceau au robot, avec Mme Nathalie Ouellet, agr., M. Jean Cousineau, agr. et Mme Isabelle Julien, enseignante à l’ITA, campus de La Pocatière.

« Ces rendez-vous permettent au Musée de jouer pleinement son rôle en valorisant la diffusion des savoirs et des pratiques liés à l’agriculture et à l’alimentation », selon M. Rosaire Ouellet, président du Musée d’agriculture.