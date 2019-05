Les lauréats du 21e Défi OSEntreprendre Chaudière-Appalaches dévoilés

Crédit photo : Courtoisie

Récemment avait lieu le 21e Gala du Défi OSEntreprendre Chaudière-Appalaches où plus de 225 personnes se sont rassemblées pour faire rayonner les initiatives entrepreneuriales et souligner l’audace de celles et ceux qui ont osé entreprendre.

Les présidents d’honneur de ce 21e Défi OSEntreprendre, les chefs propriétaires de Facteur B, Marielou Cloutier et Jean-François Boulay, ainsi que leurs filles Lucie, Simone et Maxime, se sont dits enchantés de participer à cet événement qui applaudit la création d’idées et inspire le désir d’entreprendre. « C’est pour nous un réel plaisir de rencontrer des personnes inspirantes qui transforment leurs idées en projet concret », s’est exclamée Mme Cloutier.

Lors du gala régional, vingt prix ont été remis aux lauréates et lauréats qui se sont démarqués par la qualité de leur projet, leur sens de l’innovation et leur créativité. Des bourses totalisant près de 18 000 $ ont été décernées à ces élèves, étudiants et nouveaux entrepreneurs. Notons dans le Volet Création d’entreprise : Espace Kô, Saint-Jean-Port-Joli et Aubergélit, Saint-Jean-Port-Joli.