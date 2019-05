Les futurs médecins seront sensibles aux réalités des gens en région

Crédit photo : Courtoisie

Les futurs médecins seront sensibilisés aux réalités des gens en région, grâce à la délocalisation du programme de doctorat en médecine de l’Université Laval. Une décision applaudit par les intervenants régionaux, particulièrement au Kamouraska.

« Nous considérons d’un très bon œil cette délocalisation du programme, en fait il s’agit d’une décentralisation », résume Dre Marie-Eve Fromentin, porte-parole du comité Mes soins restent ici au Kamouraska.

Ce projet vise effectivement à valoriser et à promouvoir la pratique en région et en milieu rural. Les premières cohortes de 18 étudiantes et étudiants en médecine à Lévis et à Rimouski seront accueillies en 2022.

« Après avoir passé cinq ans de leur vie en région, les futurs médecins auront tissé des liens et la rétention de ces médecins risque d’en être améliorée », ajoute Mme Fromentin.

« Grâce à ce partenariat unique, nous nous assurons non seulement de faciliter le recrutement, mais également de contribuer de façon concrète à la formation, aux aptitudes et aux compétences particulières que requiert la pratique médicale en région », estime Isabelle Malo, PDG du CISSS du Bas-Saint-Laurent.

Selon Marie-Ève Fromentin, les médecins du Kamouraska vont se prononcer la semaine prochaine à savoir s’ils veulent recevoir les externes de Rimouski en stage. « Nous encadrons déjà les externes faisant leurs études à Québec. Toutefois, le modèle d’externat est différent puisque le modèle de Rimouski doit être longitudinal. Au lieu d’un stage de six semaines, les externes pourraient venir réaliser des stages de 12 ou de 18 semaines. Cette durée allongée permettrait aux futurs médecins de bien connaître notre équipe, possiblement tisser des liens qui pourraient les motiver à venir pratiquer dans notre milieu une fois leurs études terminées », ajoute-t-elle.

Les partenaires du projet s’engagent entre autres à déployer le plus possible dans toute la région de l’Est-du-Québec, l’enseignement des deux dernières années du doctorat.