Les finalistes sont connus

Crédit photo : Archives Le Placoteux

Les finalistes de la 33e édition des Grands Prix du tourisme Desjardins de la Chaudière-Appalaches sont maintenant connus. Pour une sixième année, plus de 85 entreprises ont participé à cette formule d’évaluation sur Internet. De ce nombre, 67 entreprises ayant atteint un minimum d’évaluations de la part des visiteurs sont officiellement finalistes.

Du 23 juin 2017 au 11 février 2018, les entreprises participantes remettaient un coupon de participation aux visiteurs qui avaient consommé chez eux. Ces visiteurs pouvaient, par la suite, se rendre sur le site www.grandsprixdutourisme.com afin de remplir un formulaire d’évaluation de l’entreprise qu’ils venaient de visiter. Les entreprises qui auront eu le plus haut taux d’appréciation de leurs visiteurs seront lauréates parmi les 17 catégories. Rappelons que la Chaudière-Appalaches est la seule région du Québec qui invite ses visiteurs à participer à l’évaluation des entreprises dans le cadre du concours et l’une des rares à poursuivre l’organisation d’un gala touristique régional.

Tourisme Chaudière-Appalaches remercie les 11 840 participants qui ont contribué à évaluer les entreprises en compétition et félicite les deux gagnants d’un forfait d’une valeur de 500 $ dans les entreprises participantes de leur choix. Cette année, le gala de remise de prix se tiendra le jeudi 26 avril à la Vigie de Saint-Jean-Port-Joli en Côte-du-Sud. Plus de 225 personnes sont attendues.

Le Gala des Grands Prix du tourisme est une occasion unique de tisser des liens et de renforcer le réseau régional. Parmi les finalistes de la région de L’Islet, mentionnons le Musée de sculpture sur bois des Anciens Canadiens de Saint-Jean-Port-Joli, la Seigneurie des Aulnaies de Saint-Roch-des-Aulnaies et le Musée Maritime du Québec à L’Islet dans la catégorie « Attractions touristiques », le camping de la Demi-Lieue de Saint-Jean-Port-Joli dans la catégorie « Hébergement – Campings », l’Auberge des Glacis et l’Auberge la Marguerite de L’Islet dans la catégorie « Hébergement — Moins de 40 unités » et « Restauration — Tables des produits du terroir », Studios Vacances Marchant de Bonne Heure de L’Islet dans la catégorie « Hébergement — Résidences de tourisme », la Fête des Chants de Marins de Saint-Jean-Port-Joli et le Festival du Bûcheux de Saint-Pamphile dans la catégorie « Festivals et événements touristiques » et l’Office du tourisme MRC de L’Islet, Côte-du-Sud dans la catégorie « Services touristiques. »