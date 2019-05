Les cliniques de passeports : une tradition bien installée

Crédit photo : Courtoisie

Bernard Généreux, député fédéral de Montmagny―L’Islet―Kamouraska―Rivière-du-Loup et son équipe se sont déplacés à la rencontre des citoyen(ne)s dans le cadre d’une autre série de cliniques de passeports qui s’est déroulée du jeudi 25 au samedi 27 avril derniers.

Cet événement offre de l’encadrement dans le processus d’une demande de passeport, d’ailleurs plus de 350 formulaires ont été remplis en trois jours.

En plus d’y trouver un photographe sur place, une vingtaine de bénévoles ont prêté main-forte pour compléter les formulaires des requérant(e)s et le bureau du député se charge d’envoyer les demandes à Passeports Canada, en s’assurant, bien sûr, qu’elles soient complètes et conformes.

En dehors des cliniques d’automne et du printemps, ce service est aussi disponible en tout temps aux deux bureaux de la circonscription, soit à Rivière-du-Loup et à Montmagny. Toutefois, il est préférable de prendre rendez-vous.

Les cliniques ont eu lieu à Rivière-du-Loup, Ste-Perpétue et Montmagny, et elles seront sûrement de retour à l’automne prochain.