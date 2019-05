Les Cadets de l’air montrent leurs talents

Crédit photo : Courtoisie

C’est sous la présidence d’honneur de Mme Céline Langlais, mairesse suppléante de Ville Saint-Pascal et bénévole impliquée depuis de nombreuses années auprès de différents organismes de la région, que s’est déroulé, le vendredi 26 avril dernier à la Salle Alphonse-Desjardins de Saint-Pascal, une soirée « Gala Talent Show. »

Les cadets de l’Air de l’Escadron 761 Région du Kamouraska y ont offert des prestations uniques en dévoilant leurs nombreux talents. Au total, c’est dix numéros qui ont été présentés devant un public composé d’une soixantaine de personnes. Chaque cadet a fait personnellement ou en petite équipe sa mise en scène.

Durant le gala, plusieurs récompenses ont été décernées à des cadets qui se sont démarqués durant les activités de l’année. C’est avec allégresse et surprise que certains sont repartis avec trophées, écussons et plaques commémoratives, mais surtout avec un sentiment de fierté, de réussite et d’appartenance.

D’autres prix et présentations sont à venir lors de la 53e cérémonie de Revue annuelle qui se tiendra le samedi 1er juin 2019, au gymnase de l’École polyvalente La Pocatière, sous la présidence d’honneur de Mme Caroline Dufour, directrice de l’École.