L’équipe Rousseau remet plus de 2 500 $ à Centraide.

Crédit photo : Courtoisie

Au cours des dernières semaines, Rousseau Métal a procédé à la vente de billets pour le tirage d’un superbe coffre à outils. Le montant amassé par la vente de billets (1 250 $) a été doublé par Rousseau, qui a donc remis plus de 2 500 $ à Centraide.

Grâce à cette initiative mise sur pied par le comité des valeurs de Rousseau, M. Carl Pelletier est devenu l’heureux propriétaire d’un coffre à outils, et l’organisation philanthropique a reçu un don substantiel.

Rappelons que Centraide soutient un vaste réseau d’organismes communautaires qui aident les personnes et les familles en situation de pauvreté ou d’exclusion à reprendre leur vie en main, à trouver leur place dans la société et à y grandir dans le respect et la dignité.