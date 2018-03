L’équipe de TCG Boutique fait peau neuve

Crédit photo : Courtoisie

Le mercredi 31 janvier se tenait officiellement, au Cégep de La Pocatière, le dernier conseil d’administration (CA) de l’ancienne équipe de direction de TCG Boutique, qui laissait alors la place à une toute nouvelle équipe.

Tenant leur premier CA à la suite de l’ancienne équipe, le nouveau directeur général, Simon Boulanger, et son directeur adjoint, Jean-Philippe Deschênes, ont informé les administrateurs de leurs projets pour l’entreprise-école durant la prochaine année.

C’est le 19 janvier lors du cours Management que les étudiants de deuxième année du programme de Techniques de comptabilité et de gestion ont reçu leur poste pour la session d’hiver 2018. Divisées en 5 postes stratégiques, les nouvelles équipes ont déjà des tonnes d’idées pour transformer la boutique et lui donner une vitalité sans précédent. Chaque équipe a un mandat d’envergure qu’elle tentera de réaliser au courant de la session. De plus, elle se verra attribuer des mandats de gestion quotidienne. À cela peuvent s’ajouter des projets spéciaux comme la vente de produits d’érable pendant le temps des sucres.