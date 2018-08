L’équipe de Simon Laboissonnière cumule plus de 50 campagnes électorales

Le candidat du PLQ dans Côte-du-Sud, M. Simon Laboissonnière, présente son équipe de campagne qui sera composée d’une quinzaine de personnes des quatre coins de la circonscription. Cette équipe libérale qui entourera le dynamique candidat possède ainsi une vaste expérience politique puisque ses membres cumulent plus d’une cinquantaine de campagnes électorales.

À ce groupe déjà considérable viendra s’ajouter plus d’une trentaine de bénévoles afin de les soutenir dans leur travail quotidien.

« Notre équipe est une belle combinaison de jeunesse, et de renouveau, mais également d’expériences politiques diversifiées. Mes collaborateurs proviennent également de plusieurs domaines, ce qui me permet d’avoir un regard différent sur les enjeux du comté. Je suis très fier et honoré que ces personnes soient à mes côtés durant ces 39 jours de campagne », a déclaré Simon Laboissonnière.

En plus de représenter les trois MRC de Côte-du-Sud, l’équipe du candidat libéral est composée de proches qui l’ont aidé lors de son investiture, de proches collaborateurs du député actuel, M. Norbert Morin, et des membres de l’équipe du défunt ministre, M. Claude Béchard.

« La force de Simon, c’est de rassembler l’ensemble des libéraux de tous âges et de tous horizons autour de lui. Il a été en mesure de renouveler l’équipe tout en s’associant avec des gens qui connaissent les campagnes électorales et qui apporteront leur précieuse expérience dans cette aventure. Je suis impressionné de le voir entouré d’une si jeune et compétente équipe », de conclure Norbert Morin, président de la campagne libérale et député de Côte-du-Sud.

Le candidat du PLQ s’est également assuré d’avoir une bonne représentation de jeunes dans son équipe de campagne, pour preuve, près de la moitié sont âgés de moins de 35 ans.