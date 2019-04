L’envers du décor des artisans culinaires

Crédit photo : Courtoisie

Le dernier projet du réalisateur Nicolas Paquet est lancé ce mois-ci. Il s’agit d’un documentaire qui suit les traces de trois chefs, dont Kim Côté de Côté Est à Kamouraska, intitulé « Chef. fe.s de brousse. »

Après les documentaires Les sucriers, puis Esprit de cantine, où il présentait la résistance des tenancières des cabanes à patate, le réalisateur s’est lancé dans un film encore plus politique. « J’ai beaucoup réfléchi à l’alimentation. On dit souvent qu’on va séduire les gens par le ventre, mais on peut aussi faire une petite ou une grande révolution par le ventre. Notre façon de choisir ce que l’on mange a une influence économique directe, mais aussi très sociale sur comment on crée des liens et une fierté », indique M. Paquet.

Il suit dans leurs quotidiens des artisans culinaires hors de l’ordinaire qui sortent des sentiers battus et qui créent une cuisine identitaire inspirée du terroir. « Il y a une question identitaire. Si on réussit à être fier d’où on vit, on se crée une identité derrière cela. C’est une cuisine qui nous rassemble et nous ressemble. C’est là-dessus que les chefs qu’on voit dans le documentaire travaillent », ajoute-t-il.

Il cite en exemple quelques enjeux abordés dans le film. « Comme pourquoi les poissons qui sont pêchés en Gaspésie s’en vont à Montréal et après on les ramène chez nous. Peut-on organiser quelque chose de différent», questionne-t-il?

Intime

Il a suivi les chefs de la période d’avril à septembre pour les capter durant leurs quotidiens. Ils se sont montrés très ouverts, malgré qu’ils étaient évidemment très occupés. « Ce n’est pas un film de cuisine, ils ne nous racontent pas comment ils font leurs plats. C’est vraiment être dans leur intimité », dit le réalisateur.

Le Centre d’art de Kamouraska présentera la première diffusion kamourakoise du film «Chef. fe.s de brousse » le vendredi 26 avril à 19 h à la salle communautaire de Kamouraska. Les gens pourront ensuite discuter avec le réalisateur.