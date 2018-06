L’Élan collectif dans la cour de l’école Saint-François-Xavier

Crédit photo : Courtoisie

L’Élan collectif annonce une contribution de 5 000 $ à l’école Saint-François-Xavier de L’Islet pour aider l’établissement à concrétiser son projet d’aménagement de la cour d’école. Ce montant permettra la création d’une zone de détente et communautaire.

À terme, cet endroit recevra des bacs de semences en forme de bateau et les produits récoltés seront utilisés au sein d’ateliers de cuisine. En plus de cette contribution financière, l’Élan collectif déploiera sa Brigade verte pour aider à la plantation et aux aménagements verts, le moment venu.

Cet investissement colle parfaitement à la mission et à la vision de L’Élan collectif qui prône le développement d’une conscience durable. Intervenir auprès des jeunes et des familles est sans contredit l’une des façons les plus prometteuses de transmettre ses valeurs aux futurs décideurs. Comme les nouvelles installations seront fréquentées par toute la communauté, l’initiative est extrêmement rassembleuse, un élément qui a d’autant plus séduit l’Élan collectif.