L’église de Sainte-Perpétue se refait une beauté

Crédit photo : Courtoisie

L’ouverture des soumissions pour les travaux de restauration de l’église a eu lieu le jeudi 10 mai dernier et le processus suit son cours pour choisir l’entrepreneur qui réalisera les travaux. L’été 2018 sera ainsi marqué par une étape très attendue par les citoyens de Sainte-Perpétue.

Selon les prévisions de l’architecte Marie-Josée Deschênes, le budget de restauration s’appuie sur une première phase axée sur les travaux extérieurs très urgents : l’installation du chantier, les fondations, le parement des murs extérieurs, la restauration et la peinture des fenêtres ainsi que la restauration et la peinture des portes extérieures.

En plus des argents obtenus par le Conseil du Patrimoine Religieux du Québec, l’aide financière accordée par la MRC de L’Islet dans le cadre du Fonds de Développement des Territoires a permis d’engager Mme Nathalie Arsenault en janvier dernier à titre de chargée de projet.

Outre la supervision et l’administration des travaux du chantier 2018, Mme Arsenault assurera le développement des phases à venir en finalisant le plan d’affaires, en identifiant les sources de financement potentielles, en établissant un plan de visibilité pour les entreprises, commerces et partenaires et en soumettant plusieurs demandes d’aide financière et de commandites dans la région. À cet effet, deux demandes d’aide financière ont été déposées récemment au Fonds $100 de Desjardins et au Fonds de Développement des Territoires.

Les différents modes de financement mis de l’avant par le Comité d’action ont porté leurs fruits jusqu’à maintenant. « Nous remercions la population pour sa participation à la Loterie 2018 et sommes confiants que la vente de billets pour le prochain concert de Noël sera un succès» souligne Mme Josée Chouinard, présidente du Comité d’action.

La mission du Comité d’action Avenir de l’église, mis en place en 2015, est basée sur deux volontés complémentaires et indissociables: tout d’abord, assurer la préservation du bâtiment patrimonial et ensuite, assurer sa pérennité en lui donnant une nouvelle vocation tout en revitalisant l’économie locale et régionale.