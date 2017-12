Légère hausse des taxes foncières à La Pocatière

Le conseil municipal de la Ville de La Pocatière a adopté, lors de la séance ordinaire du 18 décembre 2017, un budget équilibré de 8 512 240 $, en faible décroissance de 0,01 % par rapport à l’exercice budgétaire 2017.

En ce qui concerne le taux de la taxe foncière générale pour le résidentiel, il augmente de 0,01 $/100 $ d’évaluation pour s’établir à 0,95 $/100 $ d’évaluation. Pour les immeubles non résidentiels, il passe à 1,45 $/100 $ d’évaluation comparativement à 1,44 $/100 $ d’évaluation en 2017.

Au chapitre des taxes spéciales, la Ville ne prévoit aucun changement pour les taxes spéciales reliées aux emprunts pour le développement domiciliaire, les véhicules, le Centre Bombardier et les bâtiments municipaux. En conséquence, les taxes spéciales demeurent stables à 0,185 $/100 $ d’évaluation.

Pour équilibrer son budget, la Ville annonce une hausse de la taxe de service relative à l’usine de filtration qui passe de 30 $ à 40 $. Les taxes de service relatives à l’égout ainsi qu’aux matières résiduelles autres que résidentielles sont maintenues aux mêmes taux qu’en 2017, soit 148 $ et 180 $. Les taxes de service relatives aux matières résiduelles résidentielles ainsi qu’à l’eau ont quant à elles diminué. Elles passent respectivement de 170 $ à 165 $ et de 185 $ à 178 $.

Parmi les principales charges financières pouvant expliquer le budget 2018 et les taux de taxes établis, on note la croissance de la quote-part versée à la Sûreté du Québec. La Ville de La Pocatière bénéficie d’une importante diminution des frais de financement relatifs aux emprunts à long terme, ce qui lui permet de maintenir une stabilité du compte de taxes des contribuables.

De plus, la Ville peut compter cette année sur une nouvelle source de revenus provenant des parcs éoliens.

Il est à noter que la part du budget consacrée au remboursement de la dette s’établit à 11,11 %, comparativement à 11,39 % en 2017.

Le plan triennal d’immobilisations prévoit des investissements totaux de 4 174 450 $ pour les années 2018, 2019 et 2020. En 2018 seulement, nous prévoyons un montant de 2 744 450 $ qui sera principalement consacré à des travaux sur les infrastructures d’aqueduc et d’égout sur la base des priorités établies au plan d’intervention et à des aménagements aux infrastructures et espaces récréatifs.

Des montants seront aussi consacrés à des travaux de voirie, à l’achat d’un véhicule pour les Services techniques et des travaux d’amélioration à certains bâtiments municipaux. Évidemment, les coûts totaux des projets présentés ici ne prennent pas en compte les subventions à recevoir de même que les sommes remboursées à la Ville en vertu de l’entente municipale incendie.