Légère baisse des revenus d’exploitation de la Caisse Desjardins des Champs et des Bois

Au terme de son exercice 2017, la Caisse Desjardins des Champs et des Bois affiche des revenus d’exploitation de 3 526 000 $, en baisse de 1,9 % par rapport à ceux de 2016. Ses excédents avant ristournes aux membres atteignent 576 000 $, soit une diminution de 25 %. Son volume d’affaires a augmenté de 4,6 %, pour s’établir à 242 109 000 $.

Cette performance a permis à la Caisse de poursuivre sa mission et son engagement. Elle a retourné 172 800 $ à ses membres et à la collectivité, soit 6 450 $ sous forme de commandites et de dons, 18 000 $ par son Fonds d’aide au développement du milieu et 130 000 $ au moyen de ristournes.

« Nous procéderons, en 2018, au versement de ristournes totalisant 130 000 $ et au dépôt de 10 000 $ dans notre Fonds d’aide au développement du milieu. Ce dernier est une forme de ristourne collective nous permettant d’appuyer des projets porteurs dans la communauté. C’est grâce à la fidélité de nos membres et clients que Desjardins est en mesure d’enrichir la vie des personnes et des communautés », a mentionné M. Jean Lachance, directeur général de la caisse.

L’évolution de la ristourne a été l’un des sujets abordés lors du 23e Congrès du Mouvement Desjardins à l’automne 2017. Les délégués ont convenu qu’à compter de 2019, la ristourne des membres tiendra compte de l’ensemble de leurs produits et services de Desjardins, par exemple, les produits d’assurance et les cartes de crédit.