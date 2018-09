L’éducation : un pilier fondamental de la société, selon Marie-Eve Proulx

Crédit photo : Courtoisie

Mercredi 19 septembre, Marie-Eve Proulx, candidate de la Coalition Avenir Québec pour Côte-du-Sud, a participé à un débat à l’école secondaire Louis-Jacques Casault avec les étudiants.

Les étudiants présents au débat ont grandement impressionné Marie-Eve Proulx avec leurs excellentes questions concernant les investissements prévus par la CAQ en matière d’infrastructures dans les écoles. Pour elle, il est essentiel que les jeunes s’intéressent au débat électoral, car il s’agit en fait de leur présent, mais aussi de leur avenir s’ils souhaitent vivre dans une région prospère et pleine d’opportunités.

Marie-Eve Proulx a donc pu leur confirmer que l’éducation est la priorité de la CAQ et que plusieurs propositions d’actions concrètes le démontrent. Ainsi, un gouvernement de la CAQ arrêtera les diminutions de budget qui touchent toutes les écoles primaires et secondaires depuis 15 ans et stabilisera le financement de celles-ci afin de mettre un terme au yoyo que vivent les enseignants et les professionnels avec les libéraux.

La CAQ propose également de redonner du pouvoir aux enseignants afin que l’innovation et la créativité deviennent les moteurs de l’enseignement. De plus, elle souhaite aussi donner davantage de place aux directions d’école et comités de parents dans la prise de décisions afin que ces dernières répondent aux réalités du milieu. Des professionnels seraient également ajoutés ainsi que la mise en œuvre de prématernelles non obligatoires pour tous les enfants de quatre ans afin de favoriser le dépistage précoce de certaines problématiques afin de pouvoir intervenir plus tôt.

Les élèves ont également pu connaître les propositions de la CAQ concernant les études postsecondaires, sujet de grand intérêt pour ces jeunes. « Les études postsecondaires sont un vecteur important du développement économique régional. Nous devons tout faire pour mettre en valeur le cégep en repensant l’offre de formation collégiale en fonction des besoins du milieu », a soutenu Marie-Eve Proulx qui voit là une approche cohérente avec la volonté de la CAQ de permettre aux régions de pleinement développer leur économie en comblant leurs besoins de main-d’œuvre. Comme députée, Mme Proulx s’engage également à travailler à l’ajout de Centres collégiaux de transfert technologique sur des sujets d’intérêt pour la région.