L’école Sacré-Cœur s’illustre de belle façon

Crédit photo : Courtoisie

La tradition d’excellence en musique se poursuit à l’École Sacré-Cœur de La Pocatière. De fait, cette école primaire a été récompensée, en novembre dernier, pour son projet Prim-Opéra.

Les responsables du projet, Mmes Julie Lizotte, Audrey Massé, Francine Michaud et M. Charles Labrecque ont reçu l’un des prix de reconnaissance Essor remis dans le cadre de la 22e édition de ce prestigieux concours qui était présentée au Musée national des beaux-arts du Québec, concours qui, rappelons-le, visent à couronner les projets qui se démarquent sur le plan culturel. Les récipiendaires avaient toutes les raisons de célébrer.

Mené de concert avec l’organisme Fusion Jeunesse et la salle André-Gagnon, le projet Prim-Opéra s’adressait aux élèves du 2e cycle du primaire. Ceux-ci ont eu la chance de créer un opéra dans lequel ils sont devenus, à tour de rôle, chanteurs, musiciens et comédiens. Après avoir apprécié différents types d’opéra, ils ont composé les textes, participé à la mise en scène et conçu les décors. Le tout s’est terminé par la présentation d’un spectacle sur une scène professionnelle. Les profits de ce spectacle ont été remis à Opération Enfant Soleil.

Ce projet unique des plus rassembleurs visait à susciter des passions, à favoriser la persévérance scolaire, à développer le sens de la coopération, tout en faisant découvrir l’univers de l’opéra.

Soulignons que ce sont 21 projets, dans diverses catégories, qui se sont illustrés lors de la dernière édition. Créés en 1996, les prix de reconnaissance Essor sont remis annuellement par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur ainsi que le ministère de la Culture et des Communications. Ils récompensent les initiatives d’enseignants et de responsables scolaires qui intègrent les dimensions artistique et culturelle à la formation des jeunes du primaire et du secondaire ou à la formation générale des adultes, en réalisant des projets d’envergure.