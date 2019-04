L’école polyvalente La Pocatière prépare son 40e anniversaire

Crédit photo : Maxime Paradis

L’école polyvalente La Pocatière sera en fête du 17 au 19 mai prochains. Durant tout le week-end, des soirées retrouvailles et différentes activités seront tenues sous l’impulsion de la Fondation qui désire souligner le 40eanniversaire de la première cuvée de finissants ayant gradué en 1979.

L’école polyvalente La Pocatière comptait environ 1200 élèves lors de son ouverture à l’automne 1978, soit le triple de sa population étudiante actuelle. De ce nombre, plusieurs ont gradué l’année suivante, constituant la première cohorte de finissants de l’école.

Pour le responsable des fêtes du 40eet ancien directeur de l’école, M. Marc-André Caron, cet événement mérite d’être souligné. « La création des polyvalentes, dans les années qui ont suivi la publication du rapport Parent, a été bénéfique pour des communautés comme La Pocatière. On s’est doté d’un réseau public digne de ce nom qui a permis à des milliers de jeunes d’avoir accès à une éducation de qualité et d’évoluer à chances égales avec ceux qui cheminaient dans le privé », explique-t-il.

Président de la Fondation de l’École polyvalente, Jean Martin se rappelle de l’époque pré-polyvalente où le réseau public était plutôt désorganisé à La Pocatière, donc souvent mal vu par les familles. « Il n’y avait pas d’installations permanentes pour nous enseigner. On évoluait souvent dans des locaux de fortune qui étaient ridiculisés. On n’était pas pris au sérieux. La construction de la polyvalente est venue donner de la crédibilité à l’école secondaire publique dans la communauté », mentionne-t-il.

Festivités

40 ans plus tard, les mentalités ont changé selon eux. « Avant, quelqu’un qui rêvait de devenir médecin ou avocat faisait son secondaire au privé. Aujourd’hui, les exemples de réussites dans le réseau public sont nombreux et ils ont beaucoup contribué à diffuser une image positive des polyvalentes. Le 40eest une belle occasion pour se rappeler tout ce chemin parcouru », d’ajouter Jean Martin.

Ainsi, durant la fin de semaine, deux activités retrouvailles auront lieu. La première, prévue le vendredi, rassemblera les membres du personnel actuel et passé de l’École polyvalente. Le lendemain, ils seront invités à se joindre à tous les finissants des 40 dernières années lors d’une autre activité retrouvailles. Inscription requise sur le site Internet https://www.fondation-polylapoc.com.

En journée le samedi, une rencontre sportive en volley-ball doit avoir lieu en après-midi. Une autre similaire pour le basket-ball est prévue le lendemain. De plus, le dimanche après-midi, toute la population sera conviée à renouer avec les locaux de la polyvalente et à assister à une prestation musicale offerte par le département de musique de l’école pour clore les festivités à 14 h 30.

Pour plus d’informations sur les activités prévues à la programmation, rendez-vous sur le site Web de la Fondation dès le 1er mai.