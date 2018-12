L’École Destroismaisons reçoit un piano en don

Crédit photo : Courtoisie

C’est avec grande fierté et nostalgie que M. Jean-Pierre Sénéchal a décidé de faire don du piano familial à l’École de musique et de danse Destroismaisons de La Pocatière.

Maintenant résident de la ville de Québec, M. Sénéchal a été impliqué longtemps, à plusieurs niveaux, dans la communauté locale. Il a exercé son métier d’horloger-bijoutier pendant 54 années jusqu’en 2013 par l’entremise de sa bijouterie « La Bijouterie L’Anneau D’Or », sise sur la 4e avenue, et plus tard, par la présence d’une deuxième bijouterie, dirigée par sa défunte épouse, Mme Louise Tremblay, dans le centre commercial autrefois appelé « Les Galeries La Pocatière ». M. Sénéchal a également été actif au sein d’organismes locaux, dont la Chambre de commerce et le Club Richelieu. C’est par un retour de balancier que M. Sénéchal espère de tout son cœur « Que la magie de la musique continue d’ouvrir le cœur des enfants, les petits et les grands! »