L’École de danse Chantal Caron au premier rang

Crédit photo : Courtoisie

Le 12 et 14 avril dernier, une délégation de 42 danseuses de l’École de danse Chantal Caron présentait 5 numéros dans le cadre de la compétition «5-6-7-8 Showtime» à La Malbaie.

Le rendez-vous avait lieu dans le grand établissement hôtelier du Fairmont Manoir Richelieu. Une fin de semaine haute en émotions aux dires de la directrice artistique Éléonar Caron St-Pierre. En effet, 3 groupes sont arrivés en première place dont un ayant reçu une invitation à la Coupe du Monde qui aura lieu à Whisther ! Il s’agit du groupe de Développement 2 qui interprétait une chorégraphie de Mélanie Bourgault intitulée « La Belle Époque ».

Le groupe de développement 1 avec « Le Moulin Rouge » et le groupe de développement 3 avec la pièce « Paradis » sont aussi montés sur la première marche du podium avec leur performance respective. Le groupe de développement 4 a terminé en troisième position avec la chorégraphie « The Time of my Life ». Finalement, le duo « Nous deux » des sœurs Adèle et Mathilde Gendron a reçu une deuxième place. Un moment puissant qui a fait couler plusieurs larmes. Toutes ces chorégraphies sont des créations d’Éléonar Caron St-Pierre.

L’école de danse tient à féliciter ses professeurs, en autre l’apport de l’enseignante Audrey St-Pierre pour la préparation technique des interprètes et toutes ses élèves pour leur grande performance ainsi que leurs parents qui les supportent assidûment.

Ces chorégraphies feront partie du spectacle « Classique» de l’École de danse Chantal Caron qui sera présenté à 3 reprises le vendredi 24 et samedi 25 mai prochain au centre Go de Saint-Jean-Port-Joli.