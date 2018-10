L’écocentre de L’Islet accueille son 50 000e visiteur

Crédit photo : Courtoisie

L’écocentre de L’Islet a fêté son 5e anniversaire le 11 juillet dernier. Le site qui dessert les municipalités de L’Islet, Saint-Aubert, Saint-Cyrille et Saint-Jean-Port-Joli a connu une augmentation considérable d’achalandage au cours des dernières années et compte maintenant un peu plus de 12 500 visiteurs annuellement.

Le 50 000e visiteur a été reçu le 21 septembre. Pour l’occasion, des cartes-cadeau de 25 $ du Bar-Terrasse au Bord de l’eau ont été remises aux premiers clients de chaque municipalité qui se sont présentés au cours de la journée. Les gagnants par municipalité sont M. Gilbert Bédard (L’Islet), M. Pierre Clouatre (Saint-Jean-Port-Joli), M. Henri-Louis Caron (Saint-Aubert) et M. Marcel St-Pierre (Saint-Cyrille-de-Lessard).