Le meilleur slameur louperivois est un Kamouraskois

Crédit photo : Photo tirée de Facebook.

Louis Lahaye Roy de Mont-Carmel a terminé 1er à la finale 2018-2019 de Slam RDL qui se tenait le 14 mai dernier au Café du Clocher de Rivière-du-Loup.

Avec François Caron et Katy-Ève Côté qui ont terminé respectivement 2es et 3es de la saison, Louis Lahaye Roy représentera Rivière-du-Loup lors du « Grand Slam » de l’automne prochain qui fait office de championnat provincial. « Celui ou celle qui le remporte va pouvoir représenter le Québec en France lors du Mondial de slam », de mentionner le slameur carmelois.

Considéré comme une forme de poésie orale, le slam est une tribune d’expression où des gens montent sur scène pour la déclamer sous la forme qu’elles le désirent, que se soit de façon parlée, chantée ou rythmée. Parmi les slameurs québécois les plus connus, mentionnons le poète et chroniqueur David Goudreault, ainsi que la poétesse et écrivaine Marjolaine Beauchamp.