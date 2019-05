Le départ de radiologistes à Rivière-du-Loup inquiète à La Pocatière.

Crédit photo : Courtoisie

Il ne resterait plus que deux, peut-être même un seul radiologiste sur six à Rivière-du-Loup, ce qui cause des maux de tête dans cette partie de la région, mais aussi à La Pocatière, puisque c’était des radiologistes de Rivière-du-Loup qui assuraient la couverture à l’hôpital Notre-Dame-de-Fatima jusqu’à ce jour.

Actuellement à La Pocatière, c’est un radiologiste en fin de carrière qui continue d’offrir trois jours de travail par semaine pour lire des radiographies et réaliser des échographies. Toutefois, selon le comité Mes soins restent ici, il y a une inquiétude importante pour les infiltrations, les drainages d’abcès et les biopsies sous guidage radiologique.

« C’est une perte évidente d’un service de proximité essentiel en 2019 », estime la co-porte-parole du comité, la Dre Marie-Ève Fromentin.

Le comité souhaite des ententes rapides avec d’autres centres (Rimouski ou Québec). « L’arrimage doit se faire rapidement parce que le départ des radiologistes sera effectif dans deux mois. Nous espérons des ententes avec des médecins dépanneurs afin d’assurer le maintien des services pendant la période de transition. Nous espérons que des efforts concrets seront fournis afin de recruter une nouvelle équipe de radiologistes », résume Marie-Eve Fromentin.

Pour ce qui est des urgences, les patients sont envoyés à Rivière-du-Loup.