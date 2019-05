Le Café du Clocher change de main

Crédit photo : Maxime Paradis

Propriété de Jean-Pierre Tirman depuis 15 ans, le Café du Clocher de Kamouraska change de main. Le nouveau propriétaire, Samuel Godet, prendra la relève dès la réouverture de l’établissement le 1er juin prochain.

Il s’agit là d’un nouveau défi que Samuel Godet se dit prêt à relever, lui qui a cofondé et qui a été copropriétaire de Fou du cochon jusqu’en 2017. « Depuis que j’avais quitté l’entreprise il y a deux ans, j’étais à la recherche d’un nouveau défi et l’idée d’opérer un café me stimulait, car je désirais m’investir dans un projet où le contact serait plus direct avec la clientèle », explique-t-il.

De son côté, Jean-Pierre Tirman estimait avoir fait « le tour du jardin » en restauration. Au fil du temps, ce dernier a été propriétaire de pas moins de cinq établissements de restauration différents dans la région. Il a donc décidé de mettre le Café du Clocher en vente l’automne dernier, estimant avoir amené l’entreprise au maximum de son développement avec le temps et l’énergie dont il disposait. « Mon désir est maintenant de continuer à travailler au développement économique de la région en faisant progresser mon entreprise, la Brûlerie de l’Est et sa nouvelle marque Brûlerie du Kamouraska, tout en m’impliquant au sein du Labo – Solutions Brassicoles », mentionne-t-il.

Néanmoins, Jean-Pierre Tirman continuera d’épauler Samuel Godet au Café du Clocher pour la prochaine saison estivale. D’ailleurs, ce dernier compte bien continuer à travailler cette année avec les produits et le menu mis de l’avant par Jean-Pierre au cours des dernières années. « On a de bonnes idées pour continuer à développer l’entreprise dans le futur et bonifier le menu dès l’an prochain. Cet automne, on prévoit aussi faire quelques petites rénovations au Café », d’indiquer Samuel, désormais copropriétaire des lieux aux côtés de Geneviève Rousseau et Denis Lahaye.

Le Café du Clocher rouvrira ses portes le 1er juin prochain jusqu’au 15 octobre.