Le biathlon jette l’ancre à L’Islet

Crédit photo : Courtoisie

Le Corps de Cadets de la Marine Royale Canadienne 260 J.E. Bernier de L’Islet et le Club Sportif Appalaches de L’Islet unissent leurs forces mutuelles afin de créer un environnement propice à la pratique du biathlon.

La collaboration entre les deux organismes à but non lucratif a un objectif bien précis, soit faire connaître et développer le biathlon auprès des jeunes. Un espace sera aménagé par le Club Sportif Appalaches qui permettra aux skieurs d’ajouter à leur culture sportive un nouveau sport qui est devenu plus populaire. Par le fait même, les biathlètes des équipes compétitives du CCMRC 260 J.E. Bernier auront la chance de pratiquer leur sport près de chez eux. En résumé, l’arrivée d’un centre local où il sera possible de s’entraîner n’est que positive et contribuera à développer le biathlon en région.

Le biathlon est un sport olympique peu connu et peu pratiqué chez nous. Cette discipline combine le ski de fond en style patin et le tir de précision à la carabine

Le Club Sportif Appalaches et le CCMRC 260 J.E. Bernier organiseront une à deux journées d’initiation qui se dérouleront au Club Sportif Appalaches au courant de la saison hivernale prochaine.