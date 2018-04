L’avenir de la Station plein air pourrait être connu le 7 mai

Crédit photo : Archives Le Placoteux

L’avenir de la Station plein air pourrait être connu lors de la prochaine réunion du conseil municipal à Saint-Pacôme, le 7 mai 2018. C’est ce qu’a mentionné le maire de la Municipalité, M. Robert Bérubé.

La décision qui doit être rendue dans ce dossier doit venir conclure l’appel lancé par la municipalité à la fin mars et qui invitait des citoyens ou des promoteurs à proposer des projets ou des idées pour l’avenir de l’infrastructure.

Selon le maire, M. Robert Bérubé, trois projets seraient actuellement sur la table. Parmi ces trois, deux sont mieux connus, soit le projet de glissade dans la montagne de M. Luc Pelletier et un projet de chalets en montagne dont on ignore le nom du promoteur. Le dernier en lice impliquerait un groupe de citoyens de Saint-Pacôme désireux de transformer la Station plein air en coopérative pour y tenir des activités récréatives et sportives à tout public et à coût réduit.

Comité restreint

Un comité composé de quatre conseillers municipaux doit étudier ces trois projets et annoncer l’orientation future que prendra la Station plein air de Saint-Pacôme. « L’annonce sera probablement faite le 7 mai, lors de la séance du conseil municipal », d’indiquer le maire.

Robert Bérubé a également précisé que si le comité de conseillers n’était pas composé de citoyens de Saint-Pacôme, c’est parce qu’aucun n’avait répondu positivement à la demande formulée en ce sens par le conseil municipal.