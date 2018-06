Lauzier conserve la tête du championnat des recrues

Crédit photo : Photo : MC Pelletier

Ce samedi 16 juin, à l’Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction avait lieu le 2e programme de la saison de l’équipe Lauzier avec la Série Sportsman Qc Lucas Oil.

Partant de la 5e position lors de la 2e séance de qualification, Louis-Philippe Lauzier a terminé au 3e rang ce qui lui a permis d’aller à la pige pour les positions de départ en finale.

C’est en 9e position que Lauzier a pris le départ. Une course où les meneurs se sont montrés très rapides et où il n’y avait pas de place à l’erreur. Malheureusement, au 5e tour, un incident de course avec un autre pilote l’a obligé à repartir à l’arrière du peloton.

Remontant patiemment le peloton, le pilote livré bataille avec le #47 David Gagnon, et ce jusqu’à la fin de la course pour la 8e position. La ligne d’arrivée a été franchie en 9e position.

Avec ce résultat, Lauzier est actuellement en 4e position à égalité avec le #88 Xavier Pelchat pour ce qui est du classement général et en 1re position du classement des recrues Méchoui International.