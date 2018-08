L’automne du 125e de Saint-Germain

Crédit photo : Archives Le Placoteux

Le plaisir des festivités de l’été est encore dans le cœur des Germainiens qui poursuivront la fête jusqu’à la fin de 2018.

Les paroles d’attachement de quelques résidents sont exposées dans le parc au nord de l’église. Elles sont pleines d’émotions, en mots et en images. Cette exposition touchante oblige un arrêt incontournable au cœur du village cet automne.

Le samedi 6 octobre 2018 à 20 h 30 aura lieu le spectacle de musique progressive du groupe Miriodor, au Théâtre des Prés. Charles-Antoine Frandelion, accordéoniste de haute voltige de Saint-Pascal, assurera la première partie.

Le 13 octobre, la fête des récoltes réunira les producteurs maraîchers de la région et du village tout l’après-midi au Théâtre des Prés. Une bonne occasion de faire vos provisions de fruits, légumes et produits de la région, en plus de connaître la personne gagnante du concours de la plus grosse citrouille germainienne.

De plus, le président a spécialement conçu un labyrinthe dans son champ de maïs à l’occasion des fêtes du 125e. Rendez-vous au 414, route de Saint-Germain de 11 h à 17 h, les 13, 14, 20 et 21 octobre.

Enfin, réservez votre après-midi du 9 décembre pour le lancement du livre du 125e. La chorale Amisol terminera cette rencontre sur des notes douces à nos oreilles.