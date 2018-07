L’authenticité avant tout pour Yoan

Crédit photo : Photo tirée de Facebook.

Grand gagnant de la deuxième saison de La Voix, Yoan s’amène dans la région présenter les chansons de son plus récent album. Seul avec sa guitare, l’auteur-compositeur-interprète se réjouit de se livrer ainsi au public, de la façon la plus authentique qui soit.

Reconnaissable parmi tous avec son style country rock et sa voix grave semblant appartenir à une époque musicale aujourd’hui révolue, Yoan enchaîne actuellement les petites salles de spectacles de l’Est-du-Québec en préparation d’une plus grosse tournée prévue à l’automne. « Je suis seul avec ma guitare, sans musicien pour m’accompagner. Ça me comble, car la magie pour moi, c’est ça : une voix et une guitare », a-t-il exprimé.

L’occasion est de faire découvrir les chansons de son plus récent album « Depuis longtemps » paru le 23 mars dernier, où Yoan signe dix des 12 chansons. « Je crois qu’un bon interprète peut se reconnaître dans les chansons de n’importe qui, mais quand on écrit nos chansons, c’est notre identité réelle qu’on révèle », d’expliquer le jeune artiste.

Néanmoins, même si le spectacle présentera principalement un condensé des pièces se retrouvant sur ses deux premiers albums, Yoan n’exclut pas servir des chansons d’Elvis ou de Johnny Cash au public, comme c’était le cas lorsqu’il était candidat à La Voix. « Ça serait un sacrilège de ne pas les refaire », s’exclamait-il.

Yoan sera en spectacle au Chalet d’Ixworth de Saint-Onésime le samedi 4 août prochain en formule souper-spectacle. Billets en vente chez Métro Plus Lebel de La Pocatière et à l’Épicerie Nul de Saint-Onésime.