Lauréats du concours Art de s’exprimer en public

Crédit photo : Courtoisie

Les finalistes du concours Art de s’exprimer en public ont présenté leur exposé devant famille et amis le mardi 27 février dernier en s’inspirant du thème « Retour vers le futur ».

Ces élèves de 5e et 6e années de l’école Mgr-Boucher ont tantôt exploré le passé, tantôt le futur, en livrant au public des présentations empreintes d’humour et d’émotions. Parmi les finalistes, six se sont partagé les trois premières positions pour chaque niveau. Pour le groupe de 5e année, la première position a été remportée par Sarah-Maude Lemelin, la 2e par Talia Beaulieu et la 3e par Alexanne Fleury. En 6e année, Flavie Deslandes a été déclarée grande gagnante; Yoan Lévesque est arrivé deuxième et Alexis Gagnon, troisième. Cette activité a été rendue possible grâce à la contribution de généreux commanditaires, soit la Caisse populaire du Centre du Kamouraska qui a remis des prix en argent à tous les finalistes, IGA Saint-Pascal et la Tabagie Accommodation Lunik.