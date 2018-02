L’Auberge du Lac de l’Est rasée par les flammes

Crédit photo : Maxime Paradis

Un incendie a complètement ravagé l’Auberge du Lac de l’Est à Mont-Carmel mardi matin. Le bâtiment est une perte totale.

Les pompiers de la Régie intermunicipale en protection incendie du Kamouraska Ouest ont reçu l’appel vers 8h30 d’un voisin parlant de fumée et de flammes apparentes au bâtiment. « Au total, nous sommes 25 pompiers de cinq casernes différentes qui sont montés au Lac de l’Est pour éteindre le feu. En tout, on a mis entre 25 et 35 min à se rendre. Le temps qu’on arrive, le bâtiment s’était complètement embrasé », d’indiquer le directeur de la Régie intermunicipale, M. Christian Gagnon.

Sur les lieux, les pompiers se sont afférés à sécuriser trois réservoirs de propane, de diesel et d’essence. C’est l’eau du Lac de l’Est, situé à quelques mètres à peine qui a principalement servi à éteindre le brasier. Le bâtiment est une perte totale, mais heureusement, personne ne se trouvait à l’intérieur de l’Auberge lorsque l’incendie s’est déclaré. « Bien que les causes à l’origine de l’incendie ne soient pas encore déterminées, pour l’instant, tout porte à croire que le feu ne serait pas d’origine criminelle », de déclarer le sergent Claude Doiron, responsable des communications à la Sûreté du Québec du Bas-Saint-Laurent.

Triste événement

Pour le maire de Mont-Carmel Pierre Saillant qui était sur les lieux de l’incendie lors de notre passage, ce feu est une triste nouvelle pour tous les résidents du Lac de l’Est et de Mont-Carmel. « L’Auberge du Lac de l’Est, c’était plus qu’un service d’hébergement. C’était un lieu pour manger pour les chasseurs à l’automne, une salle pour les motoneigistes et les quadistes en hiver, un dépanneur à l’année pour les résidents du secteur. C’était très pratique et ça apportait du monde ici. C’est très triste. On souhaite bon courage aux propriétaires », concluait-il.