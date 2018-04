L’Association conservatrice régionale adopte huit résolutions

Crédit photo : Photo tirée de Facebook.

La semaine dernière, l’association conservatrice de la circonscription fédérale de Montmagny-L’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup a entériné à l’unanimité huit résolutions qui seront promues sur la scène canadienne auprès des différents représentants des associations de circonscription du Parti conservateur du Canada (PCC) au cours des prochaines semaines.

Voici les trois principales résolutions qui seront mises de l’avant :

Exiger un pourcentage de contenu canadien dans les appels d’offres internationaux. Dans le contexte où des partenaires commerciaux ont déjà recours à des politiques similaires, l’association juge qu’il est nécessaire d’encourager les provinces à ce que tous les appels d’offres internationaux, en lien avec un projet impliquant du financement gouvernemental, incluent obligatoirement un pourcentage significatif de contenu canadien, dans la mesure où les accords de libre-échange le permettent.

Bonifier la couverture d’assurance-emploi, en prolongeant la période des prestations à 52 semaines en cas de « maladies graves ».

Augmenter le seuil de travailleurs temporaires autorisés selon le secteur d’activité, pour permettre à plusieurs entreprises canadiennes d’accroître leur compétitivité et leur productivité.

Les cinq autres résolutions traitent de sécurité et du transport des matières premières, de réduction des coûts des billets d’avion pour les vols intérieurs, de la promotion de l’activité physique chez les adultes, de la mise en place d’incitatifs fiscaux pour les travailleurs de 65 ans et plus et du financement de l’éducation pour les populations en milieu linguistique minoritaire.

« L’important pour moi est maintenant de m’assurer que le maximum de résolutions provenant de l’Association soit à l’ordre du jour au prochain congrès du Parti en août à Halifax. Ce congrès servira de base à l’élaboration du programme électoral de 2019. Je serais fier d’y voir la contribution de Montmagny-L’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup », souligne avec enthousiasme le président, Jérôme LaViolette-Côté.

Les 12 et 13 mai 2018, à Saint-Hyacinthe, aura lieu le Conseil national du Québec du PCC. Cet événement sera une première expérience du genre pour le Parti et servira principalement à protéger trois résolutions qui seront obligatoirement débattues à Halifax.