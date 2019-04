L’Arterre s’implante dans L’Islet

Crédit photo : Agence Producteurs Locaux Damien Kühn (Unsplash.com)

Un nouveau service s’adressant aux producteurs agricoles en quête de relève et aux aspirants agriculteurs voulant s’établir en agriculture est en place depuis peu dans les MRC de L’Islet et de Montmagny. Appelé l’Arterre, ce service vise à accompagner et jumeler ces individus aux intérêts communs par le biais de l’agente de maillage, Geneviève Potvin.

Créer, entre autres, afin de contrer la spéculation foncière et favoriser l’occupation dynamique du territoire, l’Arterre s’étend dans toutes les régions du Québec. Dans Chaudière-Appalaches, quatre agentes de maillage, dont Geneviève Potvin, se partagent le territoire. Gratuit, le service s’adresse à toutes les formes d’exploitation agricole.

« Le domaine agricole est un milieu quand même assez complexe où il y a beaucoup de choses à vérifier et à valider. On peut se perdre facilement et ça peut devenir déroutant pour un producteur cédant et un aspirant producteur. » – Geneviève Potvin

Fonctionnement

Au préalable, les producteurs cédants ou les aspirants producteurs sont invités à s’inscrire sur la plateforme du site internet arterre.ca. S’ils se qualifient, l’agent de maillage de leur territoire entre ensuite en contact avec eux pour regarder les possibilités de jumelage. « On joue en quelque sorte les entremetteurs pour des cas de transferts non apparentés. Notre approche est humaine et on s’assure que chaque partie trouve son compte dans le processus de transfert », d’expliquer Geneviève Potvin.

Dans le cas d’un aspirant, par exemple, l’agent de maillage peut être amené à suggérer des améliorations à apporter à son plan d’affaires, tout en l’aidant à trouver les bonnes ressources pour faciliter le dépôt de son offre d’achat. Du côté du producteur cédant, il sera plutôt question des conditions de transferts, allant de la place qu’il désire continuer à jouer dans l’entreprise une fois qu’elle sera cédée, en passant pas la possibilité de se départir des actifs de façon graduelle afin d’éviter des pénalités fiscales et faciliter l’acquisition de l’entreprise par un aspirant. « Le domaine agricole est un milieu quand même assez complexe où il y a beaucoup de choses à vérifier et à valider. On peut se perdre facilement et ça peut devenir déroutant pour un producteur cédant et un aspirant producteur », d’ajouter l’agente de maillage.

Activités

Actuellement en phase de promotion du service, Geneviève Potvin mentionnait qu’elle était présente à l’événement Expo-Poc de l’ITA, Campus de La Pocatière, les 5 et 6 avril derniers. Mercredi 1ermai, une journée réflexion sur l’avenir de l’entreprise agricole est prévue à la boulangerie Du pain c’est tout de Saint-Roch-des-Aulnaies. Geneviève Potvin y sera accompagnée de Cynthia Doyon, conseillère en transfert d’entreprise à la Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches et de Marc-Ange Doyon, président-directeur général du SCF Chaudière-Appalaches qui abordera le thème de la fiscalité. Réservation obligatoire avant le 25 avril auprès de Geneviève Potvin au 418 291-2252 ou genevieve.ca@arterre.ca.