L’application Ça va où? Recycler plus et mieux

Crédit photo : Recyc-Québec

Parce que, devant certaines matières résiduelles comme le bois, les ampoules, les piles et les sacs de céréales, il nous arrive tous de nous poser la question, ça va où? Écocentre, bac bleu, bac brun ou poubelle? Avec l’application mobile Ça va où? de Recyc-Québec, vous trouverez facilement réponse à toutes ces questions, et ce, à portée de main.

Ça va où? est une application gratuite, disponible dans l’App Store et dans le Google Play Store, à télécharger sur votre téléphone intelligent. Une version est également disponible sur internet. Ça va où? recense plus de 800 produits de consommation régulière. Pour aller plus loin que le papier, carton, plastique et métal, l’application indique également quoi faire avec les petits appareils électroniques, les résidus de construction, les pneus, les piles et batteries, les appareils électroménagers, les tissus et les matières organiques. Il suffit d’entrer la ville où vous êtes et le produit en question puis l’application vous indiquera où vous départir de vos produits de manière responsable et écologique.

En début d’été, Co-éco a reçu les données de Recyc-Québec afin de valider chacun des 800 produits, leur destination, soit le recyclage, la collecte des matières organiques, l’écocentre ou les déchets, ainsi que leurs particularités. Pour assurer l’exactitude des données sur le territoire des MRC de Rivière-du-Loup et de Kamouraska, Co-éco a fait appel à ses partenaires dans la gestion des matières résiduelles du territoire comme la Société VIA et la Société d’économie mixte d’énergie renouvelable de la région de Rivière-du-Loup (SÉMER).

« Nous espérons que cette application facilitera le tri des matières résiduelles pour les citoyens et permettra de réduire la quantité de déchets qui vont à l’enfouissement, tout en améliorer les taux de récupération », d’indiquer Valérie Boulet-Thuotte, conseillère en gestion environnementale pour la gestion des matières résiduelles.

Si toutefois vos interrogations sur les écocentres, le bac brun ou le bac bleu persistent vous pouvez communiquer avec la ligne info de Co-éco au 418 856-2628 poste 0 ou composez le numéro sans frais 1 888 856-5552.